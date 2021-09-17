Более 14 тысяч севастопольцев воспользовались системой «Мобильный избиратель»

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В Севастополе система «Мобильный избиратель» позволяет гражданам голосовать по месту жительства, а не по месту регистрации. Более 14 тыс. человек воспользовались таким правом на текущих выборах.
Более 14 тысяч севастопольцев воспользовались системой «Мобильный избиратель»
  • Pixabay

Об этом пишет сайт «Новый Севастополь».

«В «Мобильном избирателе» переместились (либо на территорию города, на более удобные участки, либо прибывшие в город гости для голосования за федеральный список кандидатов) 14 573 избирателя», — сообщила глава севастопольского горизбиркома Нина Фаустова.

В Севастополе работают 180 постоянных и шесть временных избирательных участков.

В регионе более 326 тыс. избирателей. Почти 21 тыс. жителей приняли решение голосовать онлайн.

По сообщениям ФАН, губернатор Красноярского края проголосовал на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и заксобрания края.

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