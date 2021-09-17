Более 14 тысяч севастопольцев воспользовались системой «Мобильный избиратель»

В Севастополе система «Мобильный избиратель» позволяет гражданам голосовать по месту жительства, а не по месту регистрации. Более 14 тыс. человек воспользовались таким правом на текущих выборах.

Об этом пишет сайт «Новый Севастополь».

«В «Мобильном избирателе» переместились (либо на территорию города, на более удобные участки, либо прибывшие в город гости для голосования за федеральный список кандидатов) 14 573 избирателя», — сообщила глава севастопольского горизбиркома Нина Фаустова.

В Севастополе работают 180 постоянных и шесть временных избирательных участков.

В регионе более 326 тыс. избирателей. Почти 21 тыс. жителей приняли решение голосовать онлайн.

По сообщениям ФАН, губернатор Красноярского края проголосовал на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и заксобрания края.