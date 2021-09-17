Беглов: cитуация с коронавирусом в Петербурге контролируемая

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции заявил, что ситуация в городе с коронавирусом контролируемая.
Беглов: cитуация с коронавирусом в Петербурге контролируемая
  • © gov.spb.ru

«Если говорить о сегодняшней ситуации в городе, она контролируемая. Коэффициент распространения — 0,82. Работают 172 основных пункта вакцинации, 49 мобильных. Полностью вакцинированы более 1,5 млн человек, мы продолжаем эту работу», — приводит ТАСС слова Беглова.

Он отметил, что на сегодняшний день развёрнуты 5163 инфекционные койки в 14 стационарах, свободных — 24%.

За прошедшие сутки ещё 1738 человек в Санкт-Петербурге заболели коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости увеличился на 2,7% по сравнению с предыдущим днём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить