Беглов: cитуация с коронавирусом в Петербурге контролируемая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции заявил, что ситуация в городе с коронавирусом контролируемая.

«Если говорить о сегодняшней ситуации в городе, она контролируемая. Коэффициент распространения — 0,82. Работают 172 основных пункта вакцинации, 49 мобильных. Полностью вакцинированы более 1,5 млн человек, мы продолжаем эту работу», — приводит ТАСС слова Беглова.

Он отметил, что на сегодняшний день развёрнуты 5163 инфекционные койки в 14 стационарах, свободных — 24%.

За прошедшие сутки ещё 1738 человек в Санкт-Петербурге заболели коронавирусом. Суточный прирост заболеваемости увеличился на 2,7% по сравнению с предыдущим днём.