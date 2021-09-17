Политолог Дудчак оценил высокую явку в регионах ДФО и УФО

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Политолог Александр Дудчак высказал мнение, что первый день голосования на выборах в Госдуму демонстрирует достаточно хорошие показатели в некоторых регионах России.
Политолог Дудчак оценил высокую явку в регионах ДФО и УФО
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Я думаю, что голосование в регионах проходит нормально. Сегодня первый день дистанционного голосования, и важно понимать, что нет никакой проблемы с явкой, так как цифры по Дальнему Востоку и Уральскому федеральному округу очень хорошие», — прокомментировал эксперт предварительные результаты по явке.

Согласно первым итогам учёта явки избирателей на участки Дальнего Востока, 17 сентября в Хабаровском крае проголосовали на выборах губернатора 6,75%, за депутатов Госдумы отдали голоса 7,73%. На Камчатке избирательные участки посетили 29,5 тыс. человек, благодаря чему, по информации Центральной избирательной комиссии, явка составила 12,7%.

Ранее журнал «ПолитЭксперт» сообщал, что в Пермском крае проходит голосование на выборах в Госдуму.

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