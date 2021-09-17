Татарстан получил 1 млрд рублей на ремонт дорожной сети

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Татарстану выделили 1 млрд рублей в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».
Татарстан получил 1 млрд рублей на ремонт дорожной сети
  • © пресс-служба миндортранса РТ

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса республики.

Средства планируется потратить на ремонт 66,7 км дорог в 16 муниципальных образованиях.

В настоящее время все работы находятся на завершающей стадии, сдать объекты в эксплуатацию планируется до 30 ноября.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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