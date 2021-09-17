На выборах в ЯНАО проголосовала четверть избирателей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Ямальцы, как и в прошлом году, активны с первого дня голосования. Для северных людей дождливая и ветреная погода не помеха. Настроение у избирателей хорошее, тем более впереди выходные. Надеемся, так будет все три дня», — рассказал заместитель председателя окружного избиркома Игорь Горелик.
Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что в Севастополе в первый день выборов проголосовали треть избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование.