На выборах в ЯНАО проголосовала четверть избирателей

К середине первого дня голосования на выборах депутатов Государственной думы и Тюменской облдумы проголосовали 25,48% жителей ЯНАО.

Об этом сообщает URA.RU.

«Ямальцы, как и в прошлом году, активны с первого дня голосования. Для северных людей дождливая и ветреная погода не помеха. Настроение у избирателей хорошее, тем более впереди выходные. Надеемся, так будет все три дня», — рассказал заместитель председателя окружного избиркома Игорь Горелик.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что в Севастополе в первый день выборов проголосовали треть избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование.