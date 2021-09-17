Политолог Баширов прокомментировал первый день думских выборов в УрФО

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Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов прокомментировал первый день думских выборов в Уральском федеральном округе.
Политолог Баширов прокомментировал первый день думских выборов в УрФО
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

«Явка на уровне прошлых периодов, но при этом мы понимаем, что это только первый день. Поэтому вполне можно сказать, что это удачный старт», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, по итогу явка может превысить 50%.

Со своей стороны, политолог, политтехнолог, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов выразил мнение, что явка достаточно активная, несмотря на рабочий день.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.

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