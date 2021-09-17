Политолог Захаров рассказал о преимуществах электронного голосования

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Руководитель АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодёжных инициатив», политолог Дмитрий Захаров рассказал о преимуществах электронного голосования.
Политолог Захаров рассказал о преимуществах электронного голосования
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«Я наблюдаю за электронным голосованием с самого начала. Мы смотрели, как системы работают ещё на этапе тестов. Вообще система себя оправдала. За такими формами голосования будущее», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, это очень удобная система на фоне эпидемиологической ситуации. Как отметил эксперт, граждане, которые не могут прийти на участки по состоянию здоровья, могут отдать свой голос, не выходя из дома.

«Голосование проходит достаточно быстро. Через мобильный телефон даже быстрее, чем через ноутбук или стационарный компьютер. Это связано с тем, что идёт очень большое количество запросов», — добавил Захаров.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.

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