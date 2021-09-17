Подозреваемого в подрыве отдела полиции в Воронежской области ранили при задержании
- РИА Новости
«При попытке задержания он оказал вооружённое сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.
Накануне в городе Лиски Воронежской области неизвестный совершил нападение на отдел полиции, при этом пострадал один полицейский.
Позднее стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело.