Подозреваемого в подрыве отдела полиции в Воронежской области ранили при задержании

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Задержанный по подозрению в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области оказал сопротивление и был ранен, сообщили в Следственном комитете. Злоумышленником оказался житель села Волчанского Виктор Мирский.
Подозреваемого в подрыве отдела полиции в Воронежской области ранили при задержании
  • РИА Новости

«При попытке задержания он оказал вооружённое сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Накануне в городе Лиски Воронежской области неизвестный совершил нападение на отдел полиции, при этом пострадал один полицейский.

Позднее стало известно, что перед нападением злоумышленник убил знакомую семью в ходе бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело.

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