В Удмуртии рассказали о работе горячей линии наблюдателей за выборами

В Удмуртии рассказали о работе горячей линии наблюдательного пункта по контролю за проведением выборов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«На этот номер может позвонить любой желающий. На сегодняшний день на линию обратились четыре человека. Граждане интересовались участками, на которых они могут проголосовать без регистрации, и где находятся их избирательные участки. Работа идёт в стандартном режиме», — заявил председатель Общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов.

Он отметил, что в регионе подготовлено более 3,5 тыс. наблюдателей. От палаты направлены на участки 1,2 тыс. контролирующих лиц.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.