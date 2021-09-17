В Удмуртии рассказали о работе горячей линии наблюдателей за выборами

Короткая ссылка
В Удмуртии рассказали о работе горячей линии наблюдательного пункта по контролю за проведением выборов.
В Удмуртии рассказали о работе горячей линии наблюдателей за выборами
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«На этот номер может позвонить любой желающий. На сегодняшний день на линию обратились четыре человека. Граждане интересовались участками, на которых они могут проголосовать без регистрации, и где находятся их избирательные участки. Работа идёт в стандартном режиме», — заявил председатель Общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов.

Он отметил, что в регионе подготовлено более 3,5 тыс. наблюдателей. От палаты направлены на участки 1,2 тыс. контролирующих лиц.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить