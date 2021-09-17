В Севастополе проголосовали треть избирателей, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
В этом году в Севастополе работает 180 постоянных участков для голосования и шесть временных – в четырёх больницах и двух военных частях, которые находятся в режиме обсервации.
Всего в регионе около 326,5 тыс. избирателей.
Ранее URA.RU сообщило, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приняла участие в выборах кандидатов в думы четырёх уровней.