В труднодоступных районах ХМАО завершили досрочное голосование

В труднодоступных районах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) завершили досрочное голосование.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный избирком.

«Досрочно проголосовали 31 919 человек. Досрочное голосование проходило в Белоярском, Берёзовском, Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах», — отметили в избиркоме.

Участниками досрочного голосования стали представители коренных малочисленных народов Севера и вахтовики.

«Эти данные будут учтены в протоколах при подсчёте голосов уже после процедуры трёдневного голосования», — заявил председатель избиркома Денис Корнеев.

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