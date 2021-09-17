В труднодоступных районах ХМАО завершили досрочное голосование
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный избирком.
«Досрочно проголосовали 31 919 человек. Досрочное голосование проходило в Белоярском, Берёзовском, Октябрьском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах», — отметили в избиркоме.
Участниками досрочного голосования стали представители коренных малочисленных народов Севера и вахтовики.
«Эти данные будут учтены в протоколах при подсчёте голосов уже после процедуры трёдневного голосования», — заявил председатель избиркома Денис Корнеев.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.