Собянин представил победителей конкурса НКО
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Участниками конкурса стали 799 некоммерческих организаций.
«Победителями стали 172 проекта благотворительных фондов, молодёжных и волонтёрских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.
По словам мэра, среди проектов-победителей есть как новички, так и те, которые уже получали гранты.
Как ранее сообщала газета «Взгляд», Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу в рамках марафона благодарности сотрудникам НКО.