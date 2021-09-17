Собянин представил победителей конкурса НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.

Об этом сообщает НСН.

Участниками конкурса стали 799 некоммерческих организаций.

«Победителями стали 172 проекта благотворительных фондов, молодёжных и волонтёрских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, среди проектов-победителей есть как новички, так и те, которые уже получали гранты.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу в рамках марафона благодарности сотрудникам НКО.