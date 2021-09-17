Собянин представил победителей конкурса НКО

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.
Собянин представил победителей конкурса НКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Участниками конкурса стали 799 некоммерческих организаций.

«Победителями стали 172 проекта благотворительных фондов, молодёжных и волонтёрских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, среди проектов-победителей есть как новички, так и те, которые уже получали гранты.

Как ранее сообщала газета «Взгляд», Фонд президентских грантов запустил онлайн-платформу в рамках марафона благодарности сотрудникам НКО.

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