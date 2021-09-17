Воробьёв прокомментировал работу центра мониторинга за выборами в Одинцове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв считает, что Центр мониторинга и общественного наблюдения в Одинцовском городском округе помогает отследить происходящее на всех избирательных участках в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы все прекрасно понимаем, что сила — в доверии, когда выборы идут открыто. Конечно, приятно, что ты можешь прийти и своими глазами увидеть, что происходит в отдельно взятом избирательном участке. Такой запрос существовал — особенно в 2016 году, да и сейчас тоже. Технические возможности позволяют организовать такой процесс. Центр мониторинга открыт для представителей всех партий», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье открыли более 4 тыс. избирательных участков для голосования.