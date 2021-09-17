Губернатор ХМАО проголосовала на выборах
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации VIII созыва, депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа VII созыва, депутатов Тюменской областной думы VII созыва, депутатов Думы города Ханты-Мансийска. Традиционно Комарова проголосовала на избирательном участке №294, расположенном в КДЦ «Октябрь» в окружной столице», — рассказали в окружном департаменте.
Ранее ФАН сообщил, что губернатор Красноярского края проголосовал на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и заксобрания края.