В Казани вновь открылся визовый центр Ирландии

В Казани возобновил свою работу визовый центр Ирландии.

Об этом сообщает сайт «Реальное время».

Приём документов на краткосрочные визы категории С, которые нужны для посещения страны с туристическими целями, начал принимать офис в Казани.

Записываться на приём в визовый центр необходимо заранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные визового оператора VFS Global.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН подвёл итоги летнего сезона.