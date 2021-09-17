В Казани вновь открылся визовый центр Ирландии

Короткая ссылка
В Казани возобновил свою работу визовый центр Ирландии.
В Казани вновь открылся визовый центр Ирландии
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Реальное время».

Приём документов на краткосрочные визы категории С, которые нужны для посещения страны с туристическими целями, начал принимать офис в Казани.

Записываться на приём в визовый центр необходимо заранее, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные визового оператора VFS Global.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН подвёл итоги летнего сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить