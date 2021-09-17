Трое разрисовавших Таврическую лестницу в Севастополе заплатят по 25 тысяч рублей

Суд признал трёх молодых людей, которые разрисовали Таврическую лестницу в Севастополе, виновными и назначил им наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей.

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Об этом сообщает «Крыминформ». «Суд назначил молодым людям, повредившим объект культурного наследия «Таврическая лестница», наказание в виде штрафа. В судебном заседании мужчины полностью признали свою вину, раскаялись, возместили причинённый ущерб. С учётом мнения государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей каждому», — пояснила пресс-служба прокуратуры Севастополя. Ранее «Реальное время» сообщило о признании объектом культурного наследия парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в Татарстане.