Трое разрисовавших Таврическую лестницу в Севастополе заплатят по 25 тысяч рублей

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Суд признал трёх молодых людей, которые разрисовали Таврическую лестницу в Севастополе, виновными и назначил им наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей.
Трое разрисовавших Таврическую лестницу в Севастополе заплатят по 25 тысяч рублей
  • © УМВД по Севастополю

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Суд назначил молодым людям, повредившим объект культурного наследия «Таврическая лестница», наказание в виде штрафа. В судебном заседании мужчины полностью признали свою вину, раскаялись, возместили причинённый ущерб. С учётом мнения государственного обвинителя, обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей каждому», — пояснила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Ранее «Реальное время» сообщило о признании объектом культурного наследия парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в Татарстане. 

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