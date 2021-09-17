В Волгоградской области на избирательных участках работают 9,5 тысячи полицейских

В Волгоградской области 1464 постоянных и девять временных избирательных участков взяты под охрану полицией на время проведения выборов в Государственную думу.

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda со ссылкой на данные ГУ МВД по региону.

Все участки были обследованы с использованием служебных собак и взяты под круглосуточную охрану полицией до окончания голосования. Об этом сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти ГУ МВД по Волгоградской области Вячеслав Просихин.

«В целях обеспечения безопасности граждан и непрерывности голосования предусмотрены досмотровые мероприятия при входе на избирательные участки, в том числе с использованием ручных средств металлообнаружения», — рассказал он.

Как ранее сообщал сайт Newinform, голосование на выборах депутатов Госдумы стартовало в Амурской области, Забайкалье и Якутии.