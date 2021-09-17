В Москве в онлайн-голосовании на выборах уже получено 350 тысяч голосов

В Москве в онлайн-голосовании на выборах уже получено 350 тыс. голосов. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В онлайн-голосовании получено уже 350 тыс. голосов. Выборы в Госдуму начались сегодня, они продлятся до 19 сентября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «жители некоторых районов также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина».

Кроме того, сообщается, что «в первые часы голосования наблюдается большое количество запросов к системе — около 47 тыс. в секунду. Такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования».

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.