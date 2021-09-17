Шесть тысяч наблюдателей работают на избирательных участках Омской области

В Омской области на избирательные участки вышли почти 6 тыс. общественных наблюдателей.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на облправительство.

В пятницу, 17 сентября, стартовало общественное голосование, которое продлится три дня, до 19 сентября. По словам председателя Общественной палаты Омской области Лидии Герасимовой, подготовка к выборам началась ещё в марте этого года.

Наблюдатели есть на каждом избирательном участке. Они будут работать круглосуточно.

«Мобильные группы готовы выехать по любому сигналу на любой участок и проверить достоверность этих сигналов», — добавила Герасимова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.