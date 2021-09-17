В Крыму обнаружили ещё более 150 боеприпасов с затопленного судна «Жан Жорес»

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В Крыму идут работы по разминированию затонувшего в акватории Феодосийской бухты в годы Великой Отечественной войны теплохода «Жан Жорес». Обнаружено ещё 153 взрывоопасных предмета.
В Крыму обнаружили ещё более 150 боеприпасов с затопленного судна «Жан Жорес»
  • © пресс-служба ГУ МЧС по РК

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

Работы ведутся на глубине 18 метров. С начала работ водолазы спустились к судну 93 раза.

«Проведены мероприятия по обнаружению и идентификации 153 взрывоопасных предметов (с начала работ 2299 взрывоопасных предметов и 2500 патронов) и их подготовка к загрузке и дальнейшему подъёму», — уточняют в ведомстве.

Разминирование теплохода «Жан-Жорес» начались в 2019 году. В 2020 году, по словам командира сводного отряда МЧС, с теплохода подняли и уничтожили 12 762 взрывоопасных предметов и 28 500 патронов.

Ранее «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии сообщало, что в Тюменской области нашли два снаряда времён Великой Отечественной войны.

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