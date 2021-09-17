Число самозанятых в столице достигло 716 тысяч

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что количество самозанятых в столице прирастает в среднем на 30 тыс. в месяц и к сентябрю достигло 716 тыс.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В период с января по август 2021 года самозанятые граждане перечислили в бюджет города 2,78 млрд рублей налогов на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года», — говорится в сообщении.

По словам заммэра, каждый месяц самозанятые горожане обеспечивают поступление в бюджет около 370 млн рублей в виде налоговых отчислений.

С начала года статус самозанятого в столице получили 236 тыс. человек.

Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали о мерах поддержки предпринимателей.