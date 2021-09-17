В ОНФ напомнили россиянам об опасности мошеннических займов

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Эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская рассказала, что люди, не имеющие привычки следить за своей кредитной историей, могут столкнуться с тем, что на их имя открыты онлайн-займы, к которым они не имеют никакого отношения.
В ОНФ напомнили россиянам об опасности мошеннических займов
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

«В интернете много баз, где содержатся паспортные данные граждан, и заёмщик в онлайн-займах верифицируется посредством простой цифровой подписи — СМС с кодом. Как правило, мошенники оставляют в заявках на займы номера серых сим-карт, которые не привязаны к конкретному человеку, и отследить их достаточно сложно. Люди, которые не следят за своей кредитной историей, не видят, что там появляются займы, к которым они не имеют отношения. Для многих бывает сюрпризом, когда их разворачивают на границе или когда они получают судебный приказ о взыскании долга», — сказала Пожарская.

Часто злоумышленники сначала создают будущей жертве хорошую кредитную историю, чтобы увеличить свою прибыль, отметила эксперт.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.

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