В ОНФ напомнили россиянам об опасности мошеннических займов

Эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская рассказала, что люди, не имеющие привычки следить за своей кредитной историей, могут столкнуться с тем, что на их имя открыты онлайн-займы, к которым они не имеют никакого отношения.

Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

«В интернете много баз, где содержатся паспортные данные граждан, и заёмщик в онлайн-займах верифицируется посредством простой цифровой подписи — СМС с кодом. Как правило, мошенники оставляют в заявках на займы номера серых сим-карт, которые не привязаны к конкретному человеку, и отследить их достаточно сложно. Люди, которые не следят за своей кредитной историей, не видят, что там появляются займы, к которым они не имеют отношения. Для многих бывает сюрпризом, когда их разворачивают на границе или когда они получают судебный приказ о взыскании долга», — сказала Пожарская.

Часто злоумышленники сначала создают будущей жертве хорошую кредитную историю, чтобы увеличить свою прибыль, отметила эксперт.

Ранее специалист Пётр Куценко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» назвал способы определить поддельный веб-сайт.