Названы популярные места для походов в России

Самым востребованным направлением для хайкинга являются Кавказские горы. По данным Aviasales, чаще всего палаточные лагеря можно встретить в Приэльбрусье и Дагестане. Доля бронирований авиабилетов в эти регионы составляет 4%.

Второй по популярности регион — Урал.

Чаще всего в туристические походы ходят по Челябинской и Свердловской областям, Пермскому краю.

Спрос на товары для хайкинга перед осенним сезоном вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитику AliExpress Россия и Aviasales.

По данным AliExpress, россияне также стали в 1,8 раза чаще выбирать товары для походной кухни и разбивки лагеря. В этой категории они чаще всего приобретают туристические газовые горелки, наборы походной посуды, ветрозащитные плиты и сухие пайки.

Также в 3,6 раза вырос спрос на компасы.