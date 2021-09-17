В МВД сообщили, что попавший в ДТП под Воронежем водитель КамАЗа был пьян

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Водитель КамАЗа, попавший в ДТП под Воронежем с участием двух других машин, был пьян. По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя грузовика обнаружено 0,9 мг/л алкоголя.
В МВД сообщили, что попавший в ДТП под Воронежем водитель КамАЗа был пьян
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor.

Как уточняется на сайте регионального УМВД, водитель грузовика совершил наезд на стоящий автомобиль Ford Fusion (под управлением 43-летней жительницы Аннинского района) и грузовой автомобиль Volvo (под управлением 51-летнего жителя Калмыкии), которые остановились из-за ранее совершённого ДТП на данном участке дороги.

В результате ДТП погибли пять человек: водитель автомобиля Ford Fusion и её четыре пассажира, также пострадали водитель КамАЗа  и пассажирка легкового автомобиля — 71-летняя жительница Аннинского района.

Ранее сообщалось, что среди погибших в ДТП под Воронежем — трёхлетних ребёнок.

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