В Новосибирске на избирательном участке от внезапной остановки сердца умерла пенсионерка

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Женщина, которая пришла на избирательный участок в школе №41 в Кировском районе Новосибирска, умерла от внезапной остановки сердца.
В Новосибирске на избирательном участке от внезапной остановки сердца умерла пенсионерка
  • РИА Новости

Об этом сообщила Интерфаксу главный врач областной станции скорой помощи Ирина Большакова.

«Женщине 71 год, произошла внезапная остановка сердца», — сказала она.

По её словам, фельдшер, дежуривший на участке, начал оказывать помощь, бригада скорой помощи прибыла через восемь-девять минут.

«К сожалению, спасти её не удалось», — заявила Большакова.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко сообщил, что «полтора часа уже продолжается онлайн-голосование, за это время в систему поступило порядка 180 тыс. зашифрованных голосов, все они сохранены в блокчейн».

Трёхдневные выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября, россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.

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