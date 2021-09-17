В Волгоградской области открылось 1464 избирательных участка

На территории Волгоградской области открылось 1464 избирательных участка.

Об этом пишет сайт Novostivolgograda.

Выборы продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Проголосовать можно с 08:00 до 20:00.

От Волгоградской области в Государственную думу VIII созыва баллотируются 33 кандидата, представляющих десять политических партий.

Накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что все избирательные участки на территории региона обследованы на предмет безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической. Ранее о готовности всей избирательной системы региона к трёхдневному голосованию заявил председатель Волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин.

Также, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.