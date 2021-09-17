В Подмосковье открыли более 4 тысяч избирательных участков

Короткая ссылка
В Московской области начали работу 4092 участка для голосования на выборах депутатов Госдумы.
В Подмосковье открыли более 4 тысяч избирательных участков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«95% из них оборудованы камерами видеонаблюдения, на остальных участках — видеорегистраторы», — заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.

Для избирателей Подмосковья изготовлено 11,8 млн бюллетеней, добавил Берёзкин.

Проголосовать можно с 08:00 до 20:00 на участке по месту регистрации. На всех избирательных участках действуют санитарные меры. Избирателям предоставляют маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки.

Также, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить