В Подмосковье открыли более 4 тысяч избирательных участков

В Московской области начали работу 4092 участка для голосования на выборах депутатов Госдумы.

Об этом сообщает «Радио 1».

«95% из них оборудованы камерами видеонаблюдения, на остальных участках — видеорегистраторы», — заявил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.

Для избирателей Подмосковья изготовлено 11,8 млн бюллетеней, добавил Берёзкин.

Проголосовать можно с 08:00 до 20:00 на участке по месту регистрации. На всех избирательных участках действуют санитарные меры. Избирателям предоставляют маски, перчатки, антисептики, одноразовые ручки.

Также, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», жители Крыма приступили к голосованию на выборах депутатов Государственной думы.