В Самарской области начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами

В Самарской области началось голосование за кандидатов в депутаты Государственной думы и Самарской губернской думы. К работе приступили также наблюдатели общественного штаба.

Об этом сообщает volga.news.

Голосование продлится с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00 ежедневно. Работают 1802 участка.

Как передаёт сайт sova.info, каждый участок снабжён либо камерами видеонаблюдения, либо видеорегистраторами.

Три дня сотрудниками общественного штаба по наблюдению за выборами будет осуществляться видеонаблюдение за участками в режиме онлайн. В роли наблюдателей выступят волонтёры, прошедшие обучение. Для них оборудовано 40 рабочих мест с ноутбуками и бесперебойным подключением к системе видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что избирательные участки открылись на территории Калининградской области.