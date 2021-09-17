Расчёты ракетных комплексов Черноморского флота провели боевые стрельбы в рамках учений
Было задействовано свыше 100 военнослужащих и около 20 единиц техники, сообщает «Новый Севастополь».
«В рамках боевых стрельб расчёты зенитных ракетных систем (комплексов) «Оса» и «Стрела-10» успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.
Военнослужащие также отработали навыки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что на полигоне в Приморском крае прошли учения морской пехоты Тихоокеанского флота.