Во Владивостоке открылся Центр по наблюдению за выборами

Во Владивостоке в 8:00 17 сентября начал свою работу региональный Центр по наблюдению за выборами.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Региональный центр открыт в здании Пушкинского театра. Трансляция ведётся с 701 участка. Доступ открыт всем желающим. Помещение оборудовано большим экраном, на котором одновременно ведётся трансляция с 48 участков (они регулярно меняются). Также есть 16 компьютеров, с которых можно в режиме онлайн наблюдать за ходом голосования на конкретном УИКе.

Как сообщает Nord-News, более 1,5 тыс. наблюдателей будут присутствовать на избирательных участках Мурманской области во время выборов в Госдуму.

Это больше, чем на Дальнем Востоке, в сравнении с Кольским Заполярьем там следить за ходом выборов будет около 1 тыс. наблюдателей.

Ранее сообщалось, что избирательные участки открылись на территории Калининградской области.