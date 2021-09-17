В Тюменской области открылось более тысячи участков для голосования

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На территории Тюменской области открылось более 1 тыс. участков для голосования на выборах депутатов в Государственную думу России.
В Тюменской области открылось более тысячи участков для голосования
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Все участки для голосования в Тюменской области открылись вовремя, в 08:00, и работают в штатном режиме», — сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.

519 участковых избирательных комиссий и помещений территориальных избирательных комиссий оснастили камерами видеонаблюдения, информирует «Вслух.ру». На каждом участке установили по две камеры.

Ранее сообщалось, что голосование стартовало в Хабаровском крае.

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