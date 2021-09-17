В Тюменской области открылось более тысячи участков для голосования
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
«Все участки для голосования в Тюменской области открылись вовремя, в 08:00, и работают в штатном режиме», — сообщил председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин.
519 участковых избирательных комиссий и помещений территориальных избирательных комиссий оснастили камерами видеонаблюдения, информирует «Вслух.ру». На каждом участке установили по две камеры.
Ранее сообщалось, что голосование стартовало в Хабаровском крае.