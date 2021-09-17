На Кубани открыто почти 3 тысячи участков для голосования

В Краснодарском крае начался первый день голосования на выборах депутатов Госдумы.

Как передаёт «Кубань 24», всего в крае открыто почти 3 тыс. участков для голосования.

Проголосовать жители края могут в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Участки открыты с 08:00 до 20:00.

Выборы проходят по смешанной системе, каждому предстоит проголосовать по двум бюллетеням — за кандидатов-одномандатников и списочников от политических партий.

Как ранее сообщал Newinform, первый день выборов начался в Камчатском крае.