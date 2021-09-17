Доктор медицинских наук прокомментировал ситуацию с антителами к коронавирусу

Через полгода после вакцинации от COVID-19 титр выработанных антител снижается в десять раз.

Об этом в беседе с URA.RU рассказал доктор медицинских наук Сергей Токарев — главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО.

«В Израиле были проведены исследования на основе большой выборки в 8 тыс. человек, которые показали, что через шесть месяцев защитный титр антител уменьшается в десять раз и в три раза — уже через 80 дней. Со временем может происходить истощение иммунного ответа как в частном порядке, так и коллективного иммунитета в целом. Чтобы адаптировать защитные титры к условиям повышенного эпидемиологического порога заболеваемости и распространения штамма «дельта», необходимо реактивировать уровень иммунной защиты», — объяснил Токарев.

Ранее «Реальное время» со ссылкой на региональный Минздрав сообщило о темпах вакцинации от COVID-19 в Татарстане.