В Удмуртии более 450 избирательных участков оборудовали онлайн-камерами

Более 450 избирательных участков Удмуртии оборудованы камерами с возможностью трансляции в режиме реального времени.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на слова главы ЦИК Удмуртии Вениамина Соломенникова.

Онлайн-камеры установили в помещениях для голосования в наиболее крупных округах, а также во всех 34 территориальных избирательных комиссиях.

На всех остальных участках работают видеорегистраторы. В случае спорных ситуаций картинку можно будет отсмотреть в записи.

Всего в республике Удмуртия работают 1 156 постоянных участковых избирательных комиссий.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что жители Пермского края приступили к голосованию на выборах в Госдуму.