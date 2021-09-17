В Удмуртии более 450 избирательных участков оборудовали онлайн-камерами

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Более 450 избирательных участков Удмуртии оборудованы камерами с возможностью трансляции в режиме реального времени.
В Удмуртии более 450 избирательных участков оборудовали онлайн-камерами
  • © ЦИК России

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на слова главы ЦИК Удмуртии Вениамина Соломенникова.

Онлайн-камеры установили в помещениях для голосования в наиболее крупных округах, а также во всех 34 территориальных избирательных комиссиях. 

На всех остальных участках работают видеорегистраторы. В случае спорных ситуаций картинку можно будет отсмотреть в записи.

Всего в республике Удмуртия работают 1 156 постоянных участковых избирательных комиссий.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что жители Пермского края приступили к голосованию на выборах в Госдуму.

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