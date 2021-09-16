Начался приём заявок на экологические премии правительства Москвы

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Начался приём заявок на участие в конкурсе на экологические премии правительства Москвы.
Начался приём заявок на экологические премии правительства Москвы
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В этом году заявки на премию в области охраны окружающей среды по четырём номинациям и премию за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий столицы принимаются с 16 сентября до 1 ноября», — заявил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Итоги будут подведены в декабре.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с Российским экологическим оператором.

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