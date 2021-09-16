В Нижегородской области планируют отремонтировать 870 км дорог в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
В 2020 году в области привели в порядок 1,1 тыс. км дорог, в 2021-м — 970 км.
Планируется, что в 2022 году ремонт проведут на 870 км автомагистралей.
«Темпы по ремонту дорог в регионе растут год от года», — сказал Никитин.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».