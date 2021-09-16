В Нижегородской области планируют отремонтировать 870 км дорог в 2022 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии прокомментировал ситуацию с ремонтом дорог в регионе.

Об этом сообщает newsnn.ru.

В 2020 году в области привели в порядок 1,1 тыс. км дорог, в 2021-м — 970 км.

Планируется, что в 2022 году ремонт проведут на 870 км автомагистралей.

«Темпы по ремонту дорог в регионе растут год от года», — сказал Никитин.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».