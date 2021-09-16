Морпехи Тихоокеанского флота провели учения в Приморье

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На полигоне в Приморском крае прошли учения морской пехоты Тихоокеанского флота.
Морпехи Тихоокеанского флота провели учения в Приморье
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие защитили побережье от нападения. Первым условного противника встретил взвод боевого охранения. Задача — отразить контратаку с помощью стрелкового оружия, РПГ и БМП-3.

Поддержку в течение всей операции оказывала артиллерия. С дальних позиций шла работа по береговой зоне.

Ранее издание «Янтарный край» сообщало, что на Балтийском флоте прошло тактическое учение с участием подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в ходе которого специалисты отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.

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