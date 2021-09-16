Кабмин выделил 396 млн рублей на поддержку пострадавшего от паводков Крыма

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 396,5 млн рублей на поддержку жителей Крыма, которые пострадали из-за паводков в июне-июле 2021 года.
Кабмин выделил 396 млн рублей на поддержку пострадавшего от паводков Крыма
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Средства выделены Минстрою России из резервного фонда кабмина на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в июне — июле 2021 года на территории Республики Крым.

Отмечается, что данные средства будут направлены на приобретение или строительство жилых помещений, а также на капитальный ремонт повреждённых домов.

В конце июля сообщалось, что ущерб от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде районов Крыма, оценивается в 4,6 млрд рублей.

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