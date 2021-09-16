Отопительный сезон начался в 36 российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.

«По словам Марата Хуснуллина, на 15 сентября 2021 года отопительный сезон уже начался на территории 36 субъектов», — приводит ТАСС заявление по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Хуснуллин отметил необходимость более чёткого контроля погашения «задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций».

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль в беседе с «Петербургским дневником» прокомментировал ситуацию с отопительным сезоном.