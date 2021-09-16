Отопительный сезон начался в 36 российских регионах

Короткая ссылка
Отопительный сезон начался в 36 российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина.
Отопительный сезон начался в 36 российских регионах
  • Pixabay

«По словам Марата Хуснуллина, на 15 сентября 2021 года отопительный сезон уже начался на территории 36 субъектов», — приводит ТАСС заявление по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Хуснуллин отметил необходимость более чёткого контроля погашения «задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций».

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль в беседе с «Петербургским дневником» прокомментировал ситуацию с отопительным сезоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить