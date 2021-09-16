Отопительный сезон начался в 36 российских регионах
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«По словам Марата Хуснуллина, на 15 сентября 2021 года отопительный сезон уже начался на территории 36 субъектов», — приводит ТАСС заявление по итогам заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.
Хуснуллин отметил необходимость более чёткого контроля погашения «задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций».
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль в беседе с «Петербургским дневником» прокомментировал ситуацию с отопительным сезоном.