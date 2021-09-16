Специалист по недвижимости рассказал, чем задаток отличается от аванса

Эксперт по инвестициям в недвижимость Андрей Мозоль рассказал, чем задаток отличается от аванса.

«Любая сделка, в том числе купли-продажи недвижимого имущества, регулируется Гражданским кодексом РФ. Это обусловлено тем, что в случае возникновения спорных ситуаций суд будет прибегать к той или иной статье законодательства для принятия решения. Именно поэтому важно в договоре указывать юридически грамотную терминологию», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, задаток — это денежная сумма, передаваемая в подтверждение заключения договора и его исполнения в рамках ст. 380—381 Гражданского кодекса, и оформляется она только в письменном виде.

Сторона, которая получает задаток, должна выполнить условия договора задатка или вернуть его в двойном объёме, а также возместить убытки. Сумма учитывается в стоимости недвижимости.

«Теперь об авансе. Точного определения в Гражданском кодексе нет, но по смыслу это предоплата, согласно ст. 487 Гражданского кодекса РФ. Это прижившаяся в риелторской практике форма, но она некорректная, поскольку сделки в недвижимости сначала проходят госрегистрацию в Росреестре, а потом оплачиваются посредством раскрытия аккредитива или ячейки», — отметил Мозоль.

Как добавил эксперт, именно поэтому аванс выбирают большинство неуверенных в сделке участников, поскольку в случае отказа от сделки средства возвращаются обратно без санкций и доплат.

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