На реализацию национальных проектов в Казани за три года направлено более 26 млрд рублей

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С 2019 года на реализацию национальных проектов в Казани направили 26,4 млрд рублей.
На реализацию национальных проектов в Казани за три года направлено более 26 млрд рублей
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  • РИА Новости

В этом году Казань принимает участие в 21 региональном проекте по десяти национальным проектам, которые затрагивают приоритетные социальные и экономические направления, сообщает «Реальное время».

За три года в столице республики построили шесть школ, отремонтировали 83% дорог. 

По нацпроекту «Экология» в 2020 году завершилось строительство очистных сооружений на сетях ливневой канализации по Сибирскому тракту. Продолжается реконструкция биологических очистных сооружений канализации в рамках проекта «Оздоровление Волги».

В 2021 году завершится масштабная работа по благоустройству набережной озера Нижний Кабан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Бизнес Online» сообщил, что объём внебюджетных инвестиций в Татарстан вырос на 22,7% за первое полугодие 2021 года.

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