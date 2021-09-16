Губернатор Краснодарского края наградил двадцать выдающихся жителей Кубани
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Церемония награждения прошла на мероприятии, посвящённом 84-й годовщине образования Краснодарского края, сообщает «Кубань 24».
Среди награждённых — врачи, преподаватели, общественные деятели, представители администраций муниципалитетов, краевых ведомств и государственных учреждений.
«Жителей Кубани всегда отличали трудолюбие и крепкое единство, особенно в минуты тяжёлых испытаний. Сегодня жизнь тоже преподносит новые вызовы. Никто не остался в стороне и в период стихии — на помощь пришли волонтёры, казаки, бизнес. Битва за урожай была и на полях края, но аграрии собрали рекордные 12,3 млн тонн зерна. Спасибо каждому за этот результат, который мы показываем в непростых условиях. Только вместе мы сможем сделать край лучше и прийти к новым успехам», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ещё 12 наград врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и большой вклад в развитие здравоохранения.