Губернатор Краснодарского края наградил двадцать выдающихся жителей Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил жителям Кубани три медали «Герой труда Краснодарского края» и 17 медалей «За выдающийся вклад в развитие Кубани».

Церемония награждения прошла на мероприятии, посвящённом 84-й годовщине образования Краснодарского края, сообщает «Кубань 24».

Среди награждённых — врачи, преподаватели, общественные деятели, представители администраций муниципалитетов, краевых ведомств и государственных учреждений.

«Жителей Кубани всегда отличали трудолюбие и крепкое единство, особенно в минуты тяжёлых испытаний. Сегодня жизнь тоже преподносит новые вызовы. Никто не остался в стороне и в период стихии — на помощь пришли волонтёры, казаки, бизнес. Битва за урожай была и на полях края, но аграрии собрали рекордные 12,3 млн тонн зерна. Спасибо каждому за этот результат, который мы показываем в непростых условиях. Только вместе мы сможем сделать край лучше и прийти к новым успехам», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ещё 12 наград врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и большой вклад в развитие здравоохранения.