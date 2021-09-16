Губернатор Краснодарского края наградил двадцать выдающихся жителей Кубани

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вручил жителям Кубани три медали «Герой труда Краснодарского края» и 17 медалей «За выдающийся вклад в развитие Кубани».
Губернатор Краснодарского края наградил двадцать выдающихся жителей Кубани
  • © пресс-служба администрации Краснодарского края

Церемония награждения прошла на мероприятии, посвящённом 84-й годовщине образования Краснодарского края, сообщает «Кубань 24»

Среди награждённых — врачи, преподаватели, общественные деятели, представители администраций муниципалитетов, краевых ведомств и государственных учреждений.

«Жителей Кубани всегда отличали трудолюбие и крепкое единство, особенно в минуты тяжёлых испытаний. Сегодня жизнь тоже преподносит новые вызовы. Никто не остался в стороне и в период стихии — на помощь пришли волонтёры, казаки, бизнес. Битва за урожай была и на полях края, но аграрии собрали рекордные 12,3 млн тонн зерна. Спасибо каждому за этот результат, который мы показываем в непростых условиях. Только вместе мы сможем сделать край лучше и прийти к новым успехам», — подчеркнул губернатор Краснодарского края.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ещё 12 наград врачам Подмосковья за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и большой вклад в развитие здравоохранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить