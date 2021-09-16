Система онлайн-голосования в Москве стала доступна для людей с нарушениями зрения

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Система онлайн-голосования в Москве стала доступна для людей с нарушениями зрения.
Система онлайн-голосования в Москве стала доступна для людей с нарушениями зрения
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Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Незрячие избиратели смогут проголосовать с помощью программ экранного доступа. Во время голосования скринридеры зачитают порядок его проведения и расскажут о функции отложенного решения, а после загрузки бюллетеня представят перечень кандидатов.

Ещё одно нововведение — повышение контрастности текста и кнопок.

«Вёрстка интернет-страниц также была обновлена и адаптирована под разные устройства — от компьютера до смартфона», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в международном аэропорту Симферополя откроют избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму.

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