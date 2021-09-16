Всероссийский форум профориентации пройдёт 21—23 сентября в Ярославле

Всероссийский форум профориентации «Проектория» пройдёт 21—23 сентября в Ярославле.

Участниками очной программы станут 400 школьников и 100 педагогов, ещё более 5 тыс. участников ожидаются дистанционно.

Основная задача форума — помочь детям найти себя в мире цифровой экономики и узнать, какие навыки будут востребованы для успешной карьеры.

«Сегодня школьники, в соответствии с новым образовательным стандартом, должны не только освоить материал и успешно сдать ЕГЭ, но и в выпускных классах выбрать тему проектной работы и этот проект реализовать. Форум «Проектория» позволит школьникам глубоко погрузиться в выбранную тему и оценить правильность выбора своего будущего профессионального направления», — заявила Наталия Мандрова, координатор проекта «Большая перемена» и директор Роспатриотцентра.

В качестве экспертов и наставников выступят руководители крупнейших отечественных инновационных компаний, институтов развития и общественных организаций, преподаватели ведущих вузов России.

Программа включает более 30 мероприятий, в том числе профориентационные лекции, практикумы, мотивационные дискуссии, игры, викторины.

В последний день форума состоится презентация онлайн-платформы «Проекториум», где каждый школьник сможет выбрать проектную задачу, создать команду, получить экспертную поддержку, побороться за грант и реализовать проект.

Ранее соосновательница Devar Анна Белова, входящая в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет по версии Forbes, высказалась в беседе с ФАН о будущем смешанного образования.