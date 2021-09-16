Подразделения РЭБ Балтфлота приняли участие в тактических учениях

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На Балтийском флоте прошло тактическое учение с участием подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в ходе которого специалисты отработали задачи подавления средств навигации и радиосвязи условного противника.
Подразделения РЭБ Балтфлота приняли участие в тактических учениях
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

На полигоне военнослужащие подразделения РЭБ Балтфлота применяли беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Леер-3», автоматизированные станции помех «Житель», комплекс «Борисоглебск-1», машину постановки помех средствам сотовой связи «Лава-РП» и другие специальные средства.

Также специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приёма электромагнитного излучения КВ и УКВ-диапазонов и путём постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника.

В мероприятии принимали участие 100 военнослужащих, было задействовано 20 единиц военной и специальной техники.

Как ранее сообщало издание «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.

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