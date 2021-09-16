В Крыму задержаны два жителя полуострова, вырастившие плантацию конопли

В Крыму полиция задержала двух мужчин 28 и 39 лет, которые вырастили плантацию конопли недалеко от села Приветное в Кировском районе полуострова.

«Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кировскому району в результате проведения оперативно-профилактической операции ликвидировали наркоплантацию. В результате операции полицейские изъяли более 120 наркосодержащих растений», — цитирует «Крыминформ» сообщение регионального МВД.

Задержанные заявили, что коноплю выращивали для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе правоохранители заключили под стражу главаря преступной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотических и психотропных средств.