В Крыму эвакуировали заблудившуюся в районе горы Аю-Даг туристку

Короткая ссылка
Крымские спасатели эвакуировали туристку из Магадана, которая заблудилась в районе горы Аю-Даг.
В Крыму эвакуировали заблудившуюся в районе горы Аю-Даг туристку
  • © пресс-служба МЧС по Республике Крым

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Республике Крым.

По информации пресс-службы, туристка решила прогуляться в сторону горы Аю-Даг, но в итоге осталась в темноте и почти с разряженным телефоном.

«Спустя час поисков спасатели обнаружили её на опасном скальном участке с сыпучим грунтом», — говорится в сообщении.

Спасательная операция длилась около четырёх часов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи провели спасательную операцию по эвакуации двух подростков с горы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить