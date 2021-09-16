В Крыму эвакуировали заблудившуюся в районе горы Аю-Даг туристку

Крымские спасатели эвакуировали туристку из Магадана, которая заблудилась в районе горы Аю-Даг.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Республике Крым.

По информации пресс-службы, туристка решила прогуляться в сторону горы Аю-Даг, но в итоге осталась в темноте и почти с разряженным телефоном.

«Спустя час поисков спасатели обнаружили её на опасном скальном участке с сыпучим грунтом», — говорится в сообщении.

Спасательная операция длилась около четырёх часов.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи провели спасательную операцию по эвакуации двух подростков с горы.