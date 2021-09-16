В РСТ прокомментировали ситуацию с туризмом в бархатный сезон

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Египет, Греция, Доминикана и Куба возглавили список рекомендованных направлений для туризма в бархатный сезон.
В РСТ прокомментировали ситуацию с туризмом в бархатный сезон
  • Reuters

Об этом «Радио 1» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Из средиземноморских стран Египет и Греция по-прежнему в продаже. Доминикана и Куба — не магистральные маршруты, но тоже востребованные. А вот в Турции сезон как раз заканчивается — в октябре купаться в море уже вряд ли будет можно. Поэтому на смену приходят другие направления», — сказал представитель РСТ.

По словам Барзыкина, внутренний турпоток также не падает.

«Бархатный сезон — это Сочи, Анапа, Геленджик», — добавил эксперт.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сервис бронирования жилья Tvil.ru сообщило, что в рейтинг городов для бюджетного отдыха в бархатный сезон попали Пятигорск, Ейск и Калининград. Также в списке представлены Ростов-на-Дону, Казань, Саки, Санкт-Петербург, Москва и Лахденпохья.

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