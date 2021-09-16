Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах в Госдуму

МИД России на своём сайте опубликовал обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова к российским гражданам, проживающим и находящимся за рубежом.

Он отметил, что «всенародные выборы — это важнейшее событие в жизни современного демократического общества».

«Отдавая свой голос за кандидатов в высший орган законодательной власти, вы вносите личный вклад в укрепление внутриполитической стабильности и обеспечение поступательного, динамичного развития России», — заявил министр.

Лавров сообщил, что МИД делает всё необходимое для того, чтобы граждане России, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право.

Министр сказал, что при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комиссии.

«Во многих странах в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования. Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности. Ожидаем на зарубежных участках несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты. Сделаем всё возможное, чтобы выборы в Государственную думу были честными, прозрачными и безопасными. Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам страны в преддверии выборов в Государственную думу.

В своём обращении он призвал россиян 17—19 сентября прийти на избирательные участки или воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования.