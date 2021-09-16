Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль прокомментировал ситуацию с отопительным сезоном.

«Сейчас у нас действует режим периодического протапливания, во время которого теплоэнергетические компании поэтапно включают в работу ТЭЦ и котельные, происходит конечная отладка систем теплоснабжения», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, прежде всего отопление подаётся в социальные учреждения, затем к теплоснабжению подключают жилые дома.

Как отметил Дрегваль, регулярное отопление объявляется не позднее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице ниже +8 °С.

«Судя по сегодняшней температуре воздуха и прогнозу метеорологов, переход на регулярное отопление произойдёт в ближайшие дни», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в большинстве районов Кировской области коммунальные службы включили отопление в период с 7 по 14 сентября.