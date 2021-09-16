Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном

Короткая ссылка
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль прокомментировал ситуацию с отопительным сезоном.
Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Сейчас у нас действует режим периодического протапливания, во время которого теплоэнергетические компании поэтапно включают в работу ТЭЦ и котельные, происходит конечная отладка систем теплоснабжения», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, прежде всего отопление подаётся в социальные учреждения, затем к теплоснабжению подключают жилые дома.

Как отметил Дрегваль, регулярное отопление объявляется не позднее дня, следующего за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха на улице ниже +8 °С.

«Судя по сегодняшней температуре воздуха и прогнозу метеорологов, переход на регулярное отопление произойдёт в ближайшие дни», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что в большинстве районов Кировской области коммунальные службы включили отопление в период с 7 по 14 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить